Proroga per il bando cooperative

Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - «Vogliamo andare incontro alle esigenze del comparto consentendo al maggior numero di imprese cooperative di poter partecipare al bando per ottenere i contributi per il potenziamento economico delle attività produttive e dei servizi». L’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda commenta così la decisione di accogliere la richiesta delle associazioni di categoria di differire la data di presentazione delle domande per l’Avviso, rivolto a cooperative e loro consorzi, da oggi (mercoledì) a lunedì 23 novembre.«Mutualità e solidarietà sono alla base del sistema cooperativistico e la Regione intende promuovere e favorire anche lo sviluppo dei questi elementi per far crescere l'economia», puntualizza l'assessore. La data di chiusura dei termini rimane invariata alle 23.59 di lunedì 30 novembre e le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’applicativo reso disponibile dalla Regione autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale sul sito SardegnaLavoro.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda