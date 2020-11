A.B. 23:56 Bcl: Dinamo corsara in Danimarca Il Banco di Sardegna Sassari onora nel migliore dei modi la prima trasferta europea della stagione sbancando l´Aarhus Arena con l´84-91 sul Bakken Bears nel Game 3 della Basketball champions league e resta a punteggio pieno







La Dinamo si presenta con Edoardo Casalone in panchina, chiamato a sostituire l'head coach Gianmarco Pozzecco rimasto in albergo per un malessere, con Giorgio Gerosa: non disponibile l'ultimo arrivato in casa biancoblu Toni Katic, non ancora tesserato per questioni burocratiche. Il Banco ritorna al classico quintetto con Spissu in cabina di regia, Kruslin, Burnell, Bendzius e Bilan sotto le plance. Coach Wich risponde con Cosey, Evans, Peterson, Diouf e Ongwae. Bilan infila i primi punti della partita, per i padroni di casa risponde Evans: buon impatto di Kruslin, che punisce dall’arco e firma il primo allungo sassarese. Bilan e Bendzius trascinano la Dinamo avanti, ma Peterson riporta Bakken a contatto. L'americano colpisce dai 6,75 ed Evans firma il controsorpasso. L’ex Cagliari Stephens impatta sul match, ma la seconda tripla della partita di Kruslin ricaccia indietro i danesi: anche Tillman si iscrive a referto. Peterson accorcia dalla lunetta complice il fallo di Devecchi. Al 10’: Dinamo avanti 25-26. Il secondo quarto si apre con la fiammata del Banco: i sassaresi bombardano dall’arco con Bilan (100percento al tiro con 2/2 dall’arco per 12punti nei primi 15’) e Spissu per il +11 (29-40). Reazione del Bakken, che trova un break di 8-0 e accorcia a -5. Time-out Dinamo. Il Bakken prosegue la sua corsa con Evans e Peterson, Treier da ossigeno ai suoi, ma i locali si riportano a un possesso di distanza con un parziale di 14-2. Fallo di Evans su Bendzius quando restano solo 4centesimi dalla seconda sirena: il lituano fa 3/3 e le due squadre vanno negli spogliatoi sul 43-49.



Al rientro dall'intervallo lungo, gli isolani partono forte grazie alle prestazioni balistiche del trio Spissu-Kruslin-Bendzius. Canestro and one di Burnell ad aprire le danze per il nuovo vantaggio in doppia cifra: accorciano Peterson e Stephens, ma il Banco è implacabile: Kruslin prima Spissu e Bendzius bombardando dai 6.75 e scrivono un parziale di 2-11 per il massimo vantaggio, +16 (49-65). Dopo aver segnato 6punti nei primi 6’ del quarto, reazione danese condotta da Darboe, che infila 6punti di fila. Coach Casalone chiama minuto. Ottavo punto personale di Tillman, schiacciata spettacolare di Stephens e il canestro di Gentile nell’ultimo giro di cronometro. La bomba di Ongwae riporta il Bakken sotto la doppia cifra e al 30’ il tabellone dice 60-69. I padroni di casa aprono l’ultima frazione con la bomba di Darboe che vale il -6: non si fa attendere la reazione verdeblu. I sardi piazzano un break di 0-7, con 5punti di Tillman (in doppia cifra) e il “fade away” di Gentile (63-76). Il Banco allunga il break con Burnell e il 15esimo punto personale di Tillman ma i danesi accorciano con Stephens (a quota 20punti), che riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra (74-82). Sassari resta avanti con Bilan in lunetta: la tripla di Gentile su assist di Spissu mette il sigillo sulla vittoria e mette l’ipoteca sul passaggio del turno di coppa.



BAKKEN BEARS-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 84-91:

BAKKEN BEARS: Cosey, Ronneholt, Darboe 9, Evans 10, Peterson 18, Jukic, Diouf 5, Ongwae 17, Sahlertz 3, Stephens 22, Harbo,Laerke, Mollgaard. Coach Steffen Wich.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI:Spissu 9, Bilan 19, Treier 2, Kruslin 11, Devecchi, Re, Burnell 11, Bendzius 14, Gandini, Gentile 10, Tillman 15. Coach Casalone.

PARZIALI: 25-26, 43-49, 60-69.



