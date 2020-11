Red 9:33 «Borgate, l´Amministrazione manca da molto» A denunciarlo è il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi, che invita l´assessore alle Manutenzioni Antonello Peru a «impegnarsi con più insistenza su problematiche che sono lì ben visibili a tutti, senza magari cercare responsabilità del passato, perché dopo un anno e mezzo le scuse stanno a zero»







Il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi interviene sull'argomento borgate sottolineando come sia «necessario far fare un nuovo giro di ricognizione al delegato magari partendo dalla borgata più vicina, Sa Segada, e dall'interna zona delle case popolari, dove si nota che la mano dell'Amministrazione manca da molto, forse a causa del Covid o della mancanza di personale o di fondi, ma quello che appare agli occhi di tutti e che pulizia, sistemazione dei giardinetti (tra l'altro gli unici usufruibile dai bambini che abitano in quelle strutture comunali) e marciapiedi risultano incomplete e abbandonate. Ecco perché invito l'assessore al netto dei proclami e dei like di qualcuno che si accontenta e si esalta per due strisce pedonali realizzate e per qualche buca tappata di impegnarsi con più insistenza su problematiche che sono lì ben visibili a tutti, senza magari cercare responsabilità del passato, perché dopo un anno e mezzo le scuse stanno a zero».



Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO - «Nei giorni scorsi, si è letto della grande attenzione che l'Amministrazione Conoci ha tramite il suo delegato alle Manutenzioni e ai Lavori pubblici avvocato Peru verso le borgate e le periferie [LEGGI] . Non so a quali periferie e borgate si riferisse, ma non certamente a quelle algheresi».Il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi interviene sull'argomento borgate sottolineando come sia «necessario far fare un nuovo giro di ricognizione al delegato magari partendo dalla borgata più vicina, Sa Segada, e dall'interna zona delle case popolari, dove si nota che la mano dell'Amministrazione manca da molto, forse a causa del Covid o della mancanza di personale o di fondi, ma quello che appare agli occhi di tutti e che pulizia, sistemazione dei giardinetti (tra l'altro gli unici usufruibile dai bambini che abitano in quelle strutture comunali) e marciapiedi risultano incomplete e abbandonate. Ecco perché invito l'assessore al netto dei proclami e dei like di qualcuno che si accontenta e si esalta per due strisce pedonali realizzate e per qualche buca tappata di impegnarsi con più insistenza su problematiche che sono lì ben visibili a tutti, senza magari cercare responsabilità del passato, perché dopo un anno e mezzo le scuse stanno a zero».Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi