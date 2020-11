Red 21:19 Anfore e cocci: denuncia a Sorso Ieri pomeriggio, la locale Stazione dei Carabinieri, al termine delle indagini, ha deferito in stato di libertà un 45enne per impossessamento illecito di beni culturali e del paesaggio



SORSO - Ieri pomeriggio (mercoledì), la Stazione dei Carabinieri di Sorso, al termine delle indagini, ha deferito in stato di libertà un 45enne per impossessamento illecito di beni culturali e del paesaggio. Questo, perchè i militari hanno trovato e sequestrato in un terreno di proprietà del denunciato un’anfora e vari cocci di importanza archeologica, che sono stati poi affidati in custodia alla Soprintendenza dei Beni culturali di Sassari.