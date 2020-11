Cor 12:04 Alghero: giochi chiusi per il dopo-Arru Circa dieci le domande protocollate in comune ad Alghero per il prestigioso incarico di Segretario Generale del Comune (comune I/B), vacante dal 1 dicembre 2020







Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Giochi chiusi ad Alghero per la successione di Pierino Arru . Dal 1 dicembre 2020 infatti, la Segreteria generale del comune è ufficialmente vacante. Circa dieci le manifestazioni d'interesse protocollate a Porta Terra alla scadenza del 16 novembre. Nel frattempo, nei giorni scorsi il sindaco ha nominato con decreto un secondo vice-segretario - oltre al dirigente Pietro Nurra - nella persona di Alessandro Alciator , in servizio in comune ad Alghero dall'aprile scorso.Foto d'archivio