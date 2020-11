Red 21:05 Società evade al Fisco 225mila euro Al termine della verifica fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno constatato che la società con sede nel Medio Campidano, per gli anni d’imposta dal 2016 al 2018, non ha dichiarato i ricavi conseguiti per 225.595euro e un’Iva pari a 46.700euro, qualificandosi come “evasore totale”



SANLURI - Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, con sede nel Medio Campidano che, nonostante operasse attivamente nel settore ambientale in servizi di pubblica utilità e avesse emesso fatture per la locazione di un proprio ramo d’azienda, è risultata completamente sconosciuta al Fisco. Grazie alle informazioni acquisite durante il quotidiano controllo del territorio e al successivo approfondimento con il riscontro con i dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo, la condotta illecita, prolungata negli anni, è stata portata alla luce dalle Fiamme gialle.



L'indagine si è basata sulla ricostruzione del volume d’affari effettivamente realizzato attraverso la rendicontazione analitica delle fatture di vendita, che la società ha comunque regolarmente emesso e annotato nei registri contabili, omettendo però di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Iva, nonché di versare le imposte dovute. Al termine della verifica fiscale, i finanzieri hanno constatato che la società, per gli anni d’imposta dal 2016 al 2018, non ha dichiarato i ricavi conseguiti per 225.595euro e un’Iva pari a 46.700euro, qualificandosi come “evasore totale”.