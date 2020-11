video Red 16:30 La poesia del Lunedì: Rafel Catardi Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau











Quan sola sola caminant pel bosc,



a un punt t’aturaràs malenconiosa,



la carícia del vent entre les fulles



per a mi te diurà; – Cor meu, cor meu! –







Quan davallant lo sol a la marina,



les muntanyes se tinyin de violeta



i al cor te pesa una secreta pena,



lo sospir de la mar te diu: – Cor meu! –







Quan seuràs pensarosa a prop al foc



i del meu somni no hi haurà que cendra,



dolça una veu vestida de silenci



al tou cor picarà: – Cor meu, cor meu! –





_ Rafel Catardi _

