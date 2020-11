Red 20:03 Desbarrassa: raccolta super a Guardia Grande Prima giornata a Guardia Grande dell’iniziativa “Desbarrassa-ne tot”. Si conferma anche per la seconda edizione la consistente mole di conferimenti da parte dei residenti. Prossimo appuntamento, sabato 28 novembre, dalle 8 alle 12, in Piazza San Marco, a Fertilia







L’obbiettivo è quello di tentare di contenere lo smaltimento selvaggio dei rifiuti, che spesso avviene proprio nelle zone lontano da occhi indiscreti. L’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis ringrazia «tutti i cittadini che hanno aderito alla campagna e invita al prossimo appuntamento previsto per sabato 28 novembre, a Fertilia, dalle 8 alle 12, in Piazza San Marco». Commenti ALGHERO - Prima giornata a Guardia Grande dell’iniziativa “Desbarrassa-ne tot”. Si conferma anche per la seconda edizione la consistente mole di conferimenti da parte dei residenti.Quattro cassoni riempiti con vecchi elettrodomestici, lavatrici, tv, e attrezzature e arredi vari. Il progetto, ideato e promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero, prevede cinque tappe tra città e borgate dedicate al ritiro dei rifiuti ingombranti.L’obbiettivo è quello di tentare di contenere lo smaltimento selvaggio dei rifiuti, che spesso avviene proprio nelle zone lontano da occhi indiscreti. L’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis ringrazia «tutti i cittadini che hanno aderito alla campagna e invita al prossimo appuntamento previsto per sabato 28 novembre, a Fertilia, dalle 8 alle 12, in Piazza San Marco».