Anche Buddusò va in lockdown

BUDDUSò - Era già successo a Fonni. Il sindaco di Buddusò ordina il lockdown per tentare di arginare l'avanzata pericolosa del coronavirus in paese. 101 residenti positivi al Corinavirus, molti con malattia acclarata, così Massimo Satta blinda il paese fino al 3 dicembre.

«Stasera io e l'amministrazione comunale abbiamo preso una decisione non facile ma necessaria – ha srcitto sui su social ieri -. Visto l'aumento dei casi ho firmato un'ordinanza che prevede il lockdown dal 24 novembre al 3 dicembre. Invito i cittadini alla collaborazione e al buon senso».

L'ordinanza vieta gli spostamenti all'interno del territorio comunale, se non giustificati da necessità di lavoro, studio e motivi di salute. Chiusi scuole e uffici comunali, che garantiranno i servizi essenziali su appuntamento telefonico. Chiusi anche bar, ristoranti – che possono fare consegne a domicilio fino alle 22 – negozi, mercati, cimitero, impianti sportivi e parchi giochi. Sospese cerimonie e celebrazioni religiose.