Red 15:08 Ostriche in Commissione: denuncia alla Corte dei conti Dopo la nuova convocazione della Quinta commissione del Comune di Alghero relativo all´impianto di molluschicoltura nel Golfo di Alghero, Raffaele Cadinu presenta un´istanza alla Procura della Corte dei conti







Nel documento presentato, il cittadino algherese sottolinea come «la reiterazione della convocazione della Commissione consiliare Quinta è stata effettuata Commenti ALGHERO - «Chiede che la Procura della Corte dei conti voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando gli eventuali profili di illiceità degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti». Questa il fulcro dell'istanza presentata da Raffaele Cadinu in relazione alla convocazione della Quinta commissione del Comune di Alghero, riunita alla presenza di assessori e rappresentanti di associazione per analizzare la situazione relativa all'impianto di molluschicoltura nel Golfo di Alghero [LEGGI] Nel documento presentato, il cittadino algherese sottolinea come «la reiterazione della convocazione della Commissione consiliare Quinta è stata effettuata [LEGGI] dopo il monito derivante dall'istanza di accesso civico inoltrata dal sottoscritto, volta a tutelare i diritti di tutti i cittadini in merito all'inutile spesa pubblica» [LEGGI] . L'istanza presentata da Cadinu è stata inviata anche al sindaco di Alghero Mario Conoci, al segretario comunale Pierino Arru, ai consiglieri comunali, ai componenti della Commissione e ai capigruppo consiliari.