Red 19:21 Ricettazione e riciclaggio: smantellata organizzazione Smantellata dal personale della Stazione forestale di Campuomu un´organizzazione di ricettazione e di riciclaggio di autovetture rubate, con la copertura di un autonoleggio



CAGLIARI – Dopo le attività di controllo nelle aree forestali protette dei Monti dei Sette fratelli, ad aprile, il personale della Stazione forestale di Campuomu impegnato in un posto di controllo ha fermato un veicolo con a bordo due persone. La documentazione dell’auto, intestata a un autonoleggio, presentava delle incongruenze. Questo ha indotto gli inquirenti a eseguire un più approfondito controllo del numero di telaio del veicolo, dal quale è risultato che l'autovettura (una Smart) era stata rubata a Cagliari nel 2019. Inoltre, il veicolo aveva le targhe di un'altra vettura dello stesso tipo, rispetto alla quale non c'erano segnalazione di furto.



La vettura, sottoposta a sequestro, era stata noleggiata da una persona risultata estranea ai fatti. Dopo le successive indagini condotte dagli stessi forestali, con il coordinamento del pubblico ministero Marco Cocco della Procura della Repubblica di Cagliari, è venuto alla luce l’operato di un’organizzazione specializzata nel riciclaggio di auto di provenienza furtiva composta da cinque persone, di cui alcune già note alle Forze dell'ordine, che si appoggiavano ad autonoleggi. Nei giorni scorsi, gli uomini di diversi reparti del Corpo forestale della provincia, su delega dell'Autorità giudiziaria, hanno eseguito diverse perquisizioni a Cagliari, in abitazioni, esercizi di autonoleggio e annessi locali garage.



L'operazione ha portato al sequestro di altri due veicoli rubati (Fiat 500) di cui uno intestato a una società di autonoleggio, ma in realtà nella disponibilità della moglie di uno degli indagati, risultato rubato all’inizio del 2020 a discapito di una concessionaria di Cagliari. All'automobile è stato alterato il numero del telaio e installata la targa di un veicolo simile, anche in questo caso intestato a un autonoleggio. Inoltre, in un garage nella disponibilità del titolare di un autonoleggio, è stato sequestrato uno scooter rubato la sera prima a un professionista cagliaritano. Lo scooter era già smontato e pronto per la vendita dei pezzi. Nel locale, sono stati trovati e sequestrati arnesi per il furto di veicoli (i cosiddetti “spadini”), nonché materiale di interesse investigativo, che dimostrerebbe l'attività di alterazione della documentazione dei veicoli. I reati contestati sono quelli del riciclaggio e della ricettazione, puniti con pene da quattro a dodici anni di reclusione.