ReciprocaMente, talk sui risultati ReciprocaMENTE: l'inclusione socio-lavorativa come obiettivo. I risultati. Domani, giovedì 26 novembre, alle ore 10, un talk interattivo per illustrare i risultati del progetto







I risultati di questo percorso saranno illustrati domani, giovedì 26 novembre, alle ore 10, nel corso di un talk interattivo online, moderato dal giornalista Alessandro Aramu, che si svolgerà interamente su Zoom. Si parte con i saluti istituzionali del Comune di Sassari (Ente Capofila dell'Ambito Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino) rappresentato dall’Assessore Antonello Sassu e dal Dirigente Alberto Mura, a seguire gli interventi delle referenti del progetto Reciprocamente Wanda Pinna Nossai e Caterina Piras, che illustreranno i risultati e obiettivi raggiunti, della Direttrice del Servizio interventi integrati alla persona della Regione Marika Batzella e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Vito La Spina (nella foto).



