Red 12:41 Vende merce rubata: denunciato villacidrese Vende merce rubata da una ditta sottoposta a fallimento, ritrovata dalle Fiamme gialle di Sanluri in un magazzino di Villasor, pronti per essere venduti. Denunciato per ricettazione un uomo di Villacidro



VILLACIDRO - Mobili, attrezzature da cucina, scaffali e stoviglie che erano stati rubati d'estate dall’albergo-ristorante 4stelle Rosy di Sanluri sono stati ritrovati dalle Fiamme gialle di Sanluri in un magazzino di Villasor, pronti per essere venduti. I militari hanno scoperto il deposito dove era custodita la merce al termine di una serie di indagini avviate dopo che uno dei soci e la stessa curatrice fallimentare dell’hotel avevano denunciato di averle viste in vendita sulla pagina Facebook di un cittadino di Villacidro.



I finanzieri di Sanluri, in breve tempo, sono riusciti a risalire alla compiuta identità del venditore, nonché all'individuazione del magazzino dove veniva stoccata la merce frutto di un precedente furto. Dopo la perquisizione, effettuata alle prime ore della mattina di giovedì 19 novembre, è stata trovata la refurtiva che veniva sottoposta a sequestro, in attesa della definizione della vicenda e al termine della quale avverrà la restituzione all’avente diritto.



In assenza di esaurienti e concrete spiegazioni sulla provenienza della merce, i militari della Tenenza di Sanluri hanno deferito l'uomo alla competente Autorità giudiziaria, perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione previsto dall’articolo 648 del Codice penale.