«Mariotti, legame forte con Alghero»

Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci Commenti ALGHERO - «Gavino Mariotti è una figura amica legata ad Alghero che saprà sicuramente proseguire nel rapporto positivo instaurato con l’Università per delineare prospettive di crescita e di sviluppo tra Amministrazione e Dipartimento di Architettura e anche oltre». Il sindaco di Alghero Mario Conoci saluta così l’elezione del nuovo rettore dell’Università degli studi di Sassari, che ieri (mercoledì) ha ottenuto la vittoria al secondo turno di votazione per la successione a Massimo Carpinelli [LEGGI] Mariotti, docente di geografia economico–politica al Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, è stato voluto dal primo cittadino a far parte dell’Unità tecnica operativa, l’organismo di supporto alle azioni di contrasto alla crisi economica determinata dalla pandemia e di rilancio delle attività produttive del territorio. «L’Università di Sassari è l’elemento focale con il quale l’Amministrazione vuole rapportarsi per delineare strategie di sviluppo legate alla nostra Facoltà di Architettura, ma con un orizzonte più ampio che deve comprendere anche altre prospettive sulla offerta formativa del territorio oltre, naturalmente, il turismo, l’aeroporto, i temi della sostenibilità ambientale», aggiunge Conoci.Il sindaco rivolge un ringraziamento al rettore uscente Massimo Carpinelli «per il lavoro svolto congiuntamente all’Amministrazione comunale” e un plauso agli altri candidati alla carica di rettore Luca Deidda, Giampaolo Demuro, Roberto Furesi, Plinio Innocenzi e Corrado Rubino, dei quali ha «apprezzato le proposte programmatiche che saranno certamente utili per gli anni che abbiamo di fronte».Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci