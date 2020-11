Red 17:16 L´Università di Cagliari festeggia 400 anni I quattro secoli di UniCa colorano le notti della città, Fino a lunedì, il logo scelto dall´ateneo per celebrare la ricorrenza sarà proiettata sulla Torre dell´elefante. Un altro modo, innovativo e di grande impatto visivo, per «dimostrare la vicinanza dell´Università ai cagliaritani e ai sardi in generale, anche durante la pandemia: “Uniti nel sapere da 400 anni”»







Per questo, accanto al logo (come in tutti i materiali promozionali della ricorrenza), compare la frase fortemente evocativa “Uniti nel sapere da 400 anni”. E non a caso è stata scelta la Torre dell’elefante, simbolo di Cagliari e punto di riferimento per tanti cagliaritani visibile da molti punti della città. L’iniziativa dell’Università del capoluogo sardo si ripeterà nel 2021, in particolare in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico, rinviata da questo autunno a causa della pandemia. Il logo celebrativo dei 400 anni è stato ideato e realizzato da Stefano Asili. Commenti CAGLIARI - Da oggi (venerdì), i 400 anni dell’Università degli studi di Cagliari colorano le notti della città: da ieri sera, infatti, dalle 17.30 alle 23, fino a lunedì 30 novembre, un faro proietta sulla Torre dell’elefante il logo ideato per celebrare i quattro secoli di vita dell’Ateneo guidato da Maria Del Zompo. L’iniziativa comincia nella felice coincidenza della “Notte dei ricercatori”, in programma oggi fino a tarda sera.E’ un modo fortemente simbolico, voluto dal rettore per testimoniare la grande vicinanza di tutta l’Università (studenti, docenti e personale) ai cagliaritani (e, in generale, a tutti i sardi) anche in questo periodo di emergenza sanitaria, che costringe a ridurre al minimo le occasioni per celebrare i 400 anni dell'Ateneo in presenza. «Sono 400 anni di una storia bellissima – commenta Del Zompo – che denota la passione che i cagliaritani hanno sempre avuto nel sostenere la cultura come mezzo di crescita della società. Una storia in cui Università e città sono sempre cresciute insieme».Per questo, accanto al logo (come in tutti i materiali promozionali della ricorrenza), compare la frase fortemente evocativa “Uniti nel sapere da 400 anni”. E non a caso è stata scelta la Torre dell’elefante, simbolo di Cagliari e punto di riferimento per tanti cagliaritani visibile da molti punti della città. L’iniziativa dell’Università del capoluogo sardo si ripeterà nel 2021, in particolare in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico, rinviata da questo autunno a causa della pandemia. Il logo celebrativo dei 400 anni è stato ideato e realizzato da Stefano Asili.