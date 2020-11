Uniss: Deiana saluta Mariotti

25/11/2020 Università Cagliari: iscritti sempre in aumento Non si ferma l´aumento degli iscritti: +3percento nell´ultimo anno. In quattro anni, il numero delle matricole è cresciuto del 18percento. «Merito del lavoro di squadra fatto in questi anni, con politiche rivolte alla società sarda, che sta rispondendo con fiducia: gli studenti scelgono più consapevolmente di iscriversi qui»