video Cor 16:30 La poesia del lunedì: Mineo e Mannoia Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



PADRONI DI NIENTE



Passa certo che passa

il tempo cammina e lascia la sua traccia

disegna una riga sopra la mia fronte

come se fosse la linea di un nuovo orizzonte

cambia la mia faccia cambia

cambia la mia testa, il mio punto di vista

la mia opinione sulle cose e sulla gente

cambia del tutto o non cambia per niente



E poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me



Passa è certo che passa

l'uomo cammina e lascia la sua traccia

costruisce muri sopra gli orizzonti

stabilisce confini, le leggi, le sorti

sbaglia, sbaglia chi non cambia

chi genera paura, chi alimenta rabbia

la convinzione che non cambierà mai niente

è solo un pensiero che inquina la mente



E poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando sento di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me



C'è che siamo padroni di tutto e di niente

c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente

qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara

e dispera l'amore

qui c'è chi non capisce che prima di tutto

la vita è un valore

e se fosse che stiamo davvero sbagliando

e facendo il più brutto dei sogni mai fatti

e se fosse che stiamo soltanto giocando

una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco



E poi e poi e poi

sarà che quando penso di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi

sarà che quando sento di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me



C'è che siamo padroni di tutto e di niente

c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente

qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara

e dispera l'amore

qui c'è chi non capisce che prima di tutto

la vita è un valore

la vita è un valore



