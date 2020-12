Red 9:39 «Bitti, se avete bisogno, noi ci siamo» «Questa volta, la burocrazia non rallenterà la ricostruzione e sappiamo che con la ricostruzione verranno gettate le basi per la rinascita dal fango della vostra terra», è il messaggio che la sezione Simon Mossa del Partito sardo d´azione di Alghero, tramite il suo gruppo consiliare, lancia ai bittesi







Inizia così l'intervento dei componenti della sezione Simon Mossa del Partito sardo d'azione di Alghero che, tramite il suo gruppo consiliare, lancia alla comunità bittese: «Non troviamo le parole, forse perché non esistono. Non esistono parole per consolare chi ha perso i propri cari e non ci sono parole per dimostrare la vicinanza ad un paese distrutto. Vi assicuriamo però che il nostro pensiero è rivolto a voi. Vorremmo fare di più, vorremmo poterci sostituire a chi decide e risolvere tutti i problemi, ma non possiamo. Sappiamo però che siete in buone mani».



«Il governatore Christian Solinas e il presidente Pais hanno dimostrato che il modo migliore per dimostrare la vicinanza è la presenza e la volontà di aiutare il paese a risollevarsi nel più breve tempo possibile. Paese che ha subito qualche anno fa un altro disastro simile e allora la nostra preghiera è rivolta a loro, a chi ha il dovere e il potere per decidere. Questa volta, la burocrazia non rallenterà la ricostruzione e sappiamo che con la ricostruzione verranno gettate le basi per la rinascita dal fango della vostra terra. Se avete bisogno noi ci siamo», concludono i sardisti algheresi. Commenti ALGHERO - «E' difficile trovare le parole. Giuseppe Mannu, Giuseppe Carzedda, Lia Orunesu erano sardi, erano figli di una Sardegna considerata a torto minore, ma erano figli della nostra terra e soprattutto di quella più vera. Erano figli della Sardegna raccontata da Grazia Deledda: i figli della solitudine selvaggia, del lentischio, dei ruscelli e del silenzio, erano i nostri figli».Inizia così l'intervento dei componenti della sezione Simon Mossa del Partito sardo d'azione di Alghero che, tramite il suo gruppo consiliare, lancia alla comunità bittese: «Non troviamo le parole, forse perché non esistono. Non esistono parole per consolare chi ha perso i propri cari e non ci sono parole per dimostrare la vicinanza ad un paese distrutto. Vi assicuriamo però che il nostro pensiero è rivolto a voi. Vorremmo fare di più, vorremmo poterci sostituire a chi decide e risolvere tutti i problemi, ma non possiamo. Sappiamo però che siete in buone mani».«Il governatore Christian Solinas e il presidente Pais hanno dimostrato che il modo migliore per dimostrare la vicinanza è la presenza e la volontà di aiutare il paese a risollevarsi nel più breve tempo possibile. Paese che ha subito qualche anno fa un altro disastro simile e allora la nostra preghiera è rivolta a loro, a chi ha il dovere e il potere per decidere. Questa volta, la burocrazia non rallenterà la ricostruzione e sappiamo che con la ricostruzione verranno gettate le basi per la rinascita dal fango della vostra terra. Se avete bisogno noi ci siamo», concludono i sardisti algheresi.