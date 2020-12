Red 17:03 Santa Maria la Palma: variante per l'ecocentro Adottata la variante per il terzo ecocentro algherese, che sorgerà a Santa Maria la Palma, con un finanziamento di 133mila euro della Regione autonoma della Sardegna







Il nuovo centro, denominato “Ecocentro 3”, nasce in un'area che il Comune di Alghero acquistò dalla Regione con deliberazione del Consiglio comunale dell'11 luglio 2018 al prezzo figurativo di un euro. L’area individuata è quella in prossimità del campo sportivo della borgata, su un lotto di superficie complessiva di 4.160metri quadri. Il nuovo ecocentro va ad aggiungersi alle due strutture presenti ad Alghero e nel territorio, situate a Galboneddu e nella zona artigianale Ungias–Galantè. «La realizzazione della nuova struttura avrà quindi un impatto molto positivo sulla gestione della raccolta dei rifiuti, in quanto, delocalizzata rispetto alle altre due strutture, permetterà di colmare le carenze riscontrate e di raggiungere gli obbiettivi di raccolta differenziata previsti dalla pianificazione normativa», dichiarano dagli uffici comunali.



«Accolgo con soddisfazione il passaggio condiviso della procedura in Consiglio comunale per una struttura indispensabile che migliora la gestione dei rifiuti in città e nell’agro», commenta Piras. La proposta progettuale conta già sulla determinazione della Provincia di Sassari, che ha ritenuto di non assoggettare alla procedura di Valutazione ambientale strategica la variante del Comune di Alghero. La realizzazione del nuovo ecocentro è stata approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole di Maggioranza e Opposizione, fatta eccezione del consigliere del Movimento 5 stelle Roberto Ferrara, che ha espresso voto negativo.



Nella foto: l'assessore comunale Emiliano Piras Commenti ALGHERO - Un nuovo ecocentro al servizio delle borgate, nasce a Santa Maria la Palma, con un finanziamento di 133mila euro della Regione autonoma della Sardegna. Il progetto di realizzazione della nuova struttura ha ottenuto ieri (mercoledì) il via libera dal Consiglio comunale, con l’adozione della variante urbanistica che riclassifica l’area con la destinazione artigianale urbana. La procedura, presentata dall’assessore comunale all’Urbanistica Emiliano Piras, prevede ora l’avvio del periodo per le consequenziali osservazioni e per la successiva riproposizione per l’adozione definitiva.Il nuovo centro, denominato “Ecocentro 3”, nasce in un'area che il Comune di Alghero acquistò dalla Regione con deliberazione del Consiglio comunale dell'11 luglio 2018 al prezzo figurativo di un euro. L’area individuata è quella in prossimità del campo sportivo della borgata, su un lotto di superficie complessiva di 4.160metri quadri. Il nuovo ecocentro va ad aggiungersi alle due strutture presenti ad Alghero e nel territorio, situate a Galboneddu e nella zona artigianale Ungias–Galantè. «La realizzazione della nuova struttura avrà quindi un impatto molto positivo sulla gestione della raccolta dei rifiuti, in quanto, delocalizzata rispetto alle altre due strutture, permetterà di colmare le carenze riscontrate e di raggiungere gli obbiettivi di raccolta differenziata previsti dalla pianificazione normativa», dichiarano dagli uffici comunali.«Accolgo con soddisfazione il passaggio condiviso della procedura in Consiglio comunale per una struttura indispensabile che migliora la gestione dei rifiuti in città e nell’agro», commenta Piras. La proposta progettuale conta già sulla determinazione della Provincia di Sassari, che ha ritenuto di non assoggettare alla procedura di Valutazione ambientale strategica la variante del Comune di Alghero. La realizzazione del nuovo ecocentro è stata approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole di Maggioranza e Opposizione, fatta eccezione del consigliere del Movimento 5 stelle Roberto Ferrara, che ha espresso voto negativo.Nella foto: l'assessore comunale Emiliano Piras