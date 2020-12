Red 17:06 Bosa: trovato materiale esplosivo Questa mattina, in località Turas, in un fortino risalente alla Seconda guerra mondiale, i Carabinieri hanno trovato 200 detonatori, due bobine di miccia deflagrante, 640 capsule da innesco e 400 munizioni da guerra per arma portatile di vario calibro



BOSA – Questa mattina (venerdì), nelle campagne di Bosa, in località Turas, in un fortino risalente alla Seconda guerra mondiale, i Carabinieri delle Stazioni di Bosa e Montresta, con i militari del Nucleo cinofili e artificieri dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, hanno trovato 200 detonatori, due bobine (da 250metri) di miccia deflagrante, 640 capsule da innesco e 400 munizioni da guerra per arma portatile di vario calibro. Il materiale esplodente, in buono stato di conservazione, è stato posto in sicurezza e affidato agli artificieri dello Squadrone Cacciatori di Sardegna per le successive attività di competenza (verifica capacità esplosiva e distruzione).



(Foto di repertorio)