Colpisce vicino col forcone: 61enne denunciato

4/12/2020 Truffa su Fb: madre e figlio denunciati a Buddusò I due, prima hanno messo in vendita sul Marketplace del social network il motore di un pick-up per la cifra di mille euro ma, dopo aver ricevuto il pagamento sulla Postepay, non lo hanno consegnato, cancellando annuncio e account per far perdere le proprie tracce