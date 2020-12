Cor 8:53 Corallo e oro per l´Albero di Natale 2020 Corallo e oro, tutto con materiali già utilizzati negli anni scorsi per l´installazione realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Alghero su un progetto dell´interior flower designer Tonino Serra







«Quest’anno sappiamo sarà diverso, ma mi auguro, e vi auguro, che possa essere il più sereno possibile Ne abbiamo bisogno per ripartire e andare avanti guardando con ottimismo al futuro. Gli addobbi, le decorazioni e le luci porteranno un po’ di calore per le vie della città, per questo ringrazio ancora i ragazzi e gli insegnanti del Liceo Artistico “Costantino” e il Maestro Tonino Serra per il regalo che anche quest’anno ci hanno fatto» ha dichiarata il sindaco Mario Conoci. Commenti ALGHERO - Luce, come tradizione, all'albero di Natale realizzato ad Alghero in Piazza Porta Terra. Corallo e oro, tutto con materiali già utilizzati negli anni scorsi per l'installazione realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Alghero su un progetto dell'interior flower designer Tonino Serra. Sotto tono anche la cerimonia di accensione dell'8 dicembre: pioggia incessante e mascherine a farla da padrone.«Quest’anno sappiamo sarà diverso, ma mi auguro, e vi auguro, che possa essere il più sereno possibile Ne abbiamo bisogno per ripartire e andare avanti guardando con ottimismo al futuro. Gli addobbi, le decorazioni e le luci porteranno un po’ di calore per le vie della città, per questo ringrazio ancora i ragazzi e gli insegnanti del Liceo Artistico “Costantino” e il Maestro Tonino Serra per il regalo che anche quest’anno ci hanno fatto» ha dichiarata il sindaco Mario Conoci.