Red 10:03 Frontale nel Nuorese: due morti Sono due le vittime: una 71enne è morta sul colpo, mentre un 22enne è deceduto all´Ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato trasportato con l´elisoccorso del 118



GALTELLI' – Drammatico incidente stradale, ieri pomeriggio (giovedì), lungo la Strada provinciale 25 di Galtellì, all'altezza del bivio per Sologo. Sono due le vittime: una 71enne è morta sul colpo, mentre un 22enne è deceduto all'Ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato trasportato con l'elisoccorso del 118.



Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Siniscola, i due erano al volante di una Golf Volkswagen e di un fuoristrada, che si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare. Un autoarticolato, per evitare di andare a sbattere contro le due auto, si è ribaltato su un fianco uscendo dalla carreggiata.