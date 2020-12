Red 12:32 Certificato europeo per una scuola algherese La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo n.3 di Alghero ha ricevuto il Certificato europeo di qualità per il progetto “Once upon a time”







Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma e-Learning dell’Unione europea, dal 2007 è integrato nel Programma Llp come parte di “Comenius”, il programma Ue per le scuole. Gli obiettivi principali rispecchiano la decisione del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 di favorire i gemellaggi scolastici come opportunità per tutti gli studenti di apprendere e sviluppare competenze digitali, nonché di promuovere la consapevolezza della multiculturalità del modello sociale europeo; nel 2014 è stato integrato con successo in Erasmus+ e, stando ai dati del 2018, sono oltre 70mila i progetti di gemellaggio sviluppati tra due o più scuole europee, mentre il numero totale di insegnanti iscritti si aggira intorno ai 600mila e il numero delle scuole europee coinvolte supera le 190mila unità. eTwinning è quindi un progetto della Commissione europea, il cui obiettivo è incoraggiare le scuole Ue a creare progetti collaborativi o progetti didattici a distanza. Attraverso eTwinning, gli insegnanti possono organizzare attività su diversi argomenti e competenze chiave, collaborando con più colleghi e i loro studenti. Una piattaforma sicura, visibile solo ai docenti partecipanti a un progetto, presentata in ventitre lingue europee, ma che ha nella lingua inglese il suo strumento di comunicazione fra le parti. Utilizzando la piattaforma on-line per collaborare e condividere, servendosi di strumenti quali e-mail, videoconferenze, blog, wiki e chat, eTwinning contribuisce a formare e consolidare competenze digitali in quanto il lavoro in piattaforma comporta l'uso costante delle nuove tecnologie.



«Comunicare, collaborare, sviluppare, progettare e condividere sono dunque le parole chiave di un progetto che ha nell’entusiasmo e nell'esperienza e nella competenza dei partecipanti il suo comune denominatore. Grande merito va quindi riconosciuto alla Scuola Secondaria di primo grado dell'Ic3 di Alghero, attraverso le docenti di lingua inglese Daniela Tilloca e Giuseppina Pascalis, che del progetto sono state anima pulsante e forza aggregante per molti altri colleghi dell'Istituto, per aver fatto in modo che la fruizione della lingua inglese e della tecnologia (che nel nostro Istituto si utilizza, ormai da tempo, in tutte le sue modalità) non siano solo uno slogan né una cassa di risonanza per attrarre utenza, ma una realtà vissuta quotidianamente e fruibile per tutti gli alunni, nessuno escluso, tutti inclusi. Forte dei risultati conseguiti e nella consapevolezza delle competenze possedute, perché oggettivamente riconosciutele, la nostra scuola si candida ora al passo successivo: diventare una Scuola eTwinning. La candidatura, subordinata a requisiti che il nostro istituto possiede, ha dato nuova linfa e vitalità, coinvolgendo tutta la comunità scolastica in una nuova sfida a respiro europeo», annuncia la dirigente scolastica Paola Masala..



«Diventare una Scuola eTwinning offre, indubbiamente, grandi vantaggi. Il riconoscimento a livello europeo in quanto modello di riferimento, ispiratore dello sviluppo di un'azione, offre grande visibilità e ne fa leader riconosciuto nei seguenti ambiti, con ricadute positivi per tutto l'Istituto e lustro per l'intera città, giacché le scuole eTwinning in Sardegna sono quattro ad oggi: pratica digitale; pratica di eSafety; approcci innovativi e creativi alla pedagogia; promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff; promozione delle pratiche di apprendimento collaborativo con staff e studenti. Dopo un difficile anno, come quello che ormai va a concludersi, la nostra scuola anche attraverso questo progetto, si fa portavoce di nuove sfide, di crescita consapevole per le generazioni future, crea speranza nei nostri ragazzi, li proietta verso nuove realtà, contribuendo alla loro formazione in un'ottica di comunicazione, collaborazione e sviluppo tutto in chiave europea», conclude Masala. Commenti ALGHERO - La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo n.3 di Alghero ha ricevuto il Certificato europeo di qualità per il progetto “Once upon a time”. 