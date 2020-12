Red 13:20 Università Cagliari vota il 60esimo rettore Martedì sono in programma le votazioni on-line per eleggere il nuovo rettore dell´Università degli studi di Cagliari. Entrerà in carica il 2 aprile 2021, al termine del mandato di Maria Del Zompo







Nella foto (di Francesco Cogotti) Francesco Mola e Maria Del Zompo Commenti CAGLIARI - Si svolgeranno martedì 15 dicembre, dalle 9 alle 18, le elezioni per la nomina del rettore dell’Università degli studi di Cagliari per il sessennio 2021/2027. Per la prima volta, il nuovo vertice dell’Ateneo sarà scelto attraverso il voto elettronico (esercitabile da qualunque dispositivo informatico connesso alla rete), come è accaduto di recente per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali. L’ordinanza, firmata il 7 dicembre dal decano dell’Ateneo Pietro Ciarlo, ha ufficializzato la candidatura di Francesco Mola, docente ordinario di Statistica al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e attuale prorettore vicario, certificandone il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. E’ on-line, liberamente consultabile, il suo programma. Il nuovo rettore (il 60esimo nella storia di UniCa) entrerà in carica allo scadere del mandato dell’attuale vertice dell’Ateneo Maria Del Zompo, fissato per il 2 aprile 2021. La proforessa guida l'Università dal 2015.L’elettorato attivo spetta ai 606 professori di ruolo in servizio, ai 181 ricercatori a tempo indeterminato e ai 309 tra assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato (questi ultimi con voto ponderato pari al 10percento del totale della categoria). E’ chiamato a votare, per la prima volta nella sua totalità, anche il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo (870 dipendenti), con voto ponderato pari al 15percento del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.Potranno votare anche gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Corso di studio o di classe, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli delle Scuole di specializzazione (in totale 244 studenti), con voto ponderato al 15percento degli aventi diritto al voto di cui alle quattro categorie precedenti con le relative ponderazioni. In base al Regolamento elettorale dell’Ateneo, le votazioni saranno valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto del voto. In caso contrario, saranno ripetute in un periodo di tempo compreso tra i cinque e i dieci giorni successivi.Nella foto (di Francesco Cogotti) Francesco Mola e Maria Del Zompo