Merce contraffatta: denunciato 52enne

CAGLIARI - I Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari hanno denunciato a piede libero un 52enne senegalese per possesso di merce contraffatta e ricettazione. L’extracomunitario si trovava in zona Largo Carlo Felice quando è stato avvicinato dalla pattuglia dei Baschi verdi mentre era intento alla vendita di capi d’abbigliamento, palesemente contraffatti, esposti su una bancarella improvvisata, costituita da un telo bianco poggiato sul marciapiede.



Trovati ventisette articoli tra borse, portafogli e capi d’abbigliamento, con i loghi contraffatti riconducibili alle principali case di moda. Poi, individuata la sua abitazione, è scattata la perquisizione, che ha portato al rinvenimento e sequestro di altri ventisei capi d’abbigliamento contraffatti e numerose etichette e materiale di confezionamento, utile per trasformare capi “neutri” in prodotti del tutto simili a quelli originali,



Il 52enne, con regolare permesso di soggiorno e già noto alle Forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per ricettazione e possesso di prodotti recanti marchi contraffatti.