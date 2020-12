Red 10:07 Fiamme in stiva: la nave torna in porto La scorsa notte, il traghetto della Tirrenia partito da Genova e diretto a Porto Torres è dovuto tornare nel porto ligure a causa di un incendio divampato mentre navigava al largo della Corsica



PORTO TORRES – La scorsa notte, il traghetto della Tirrenia “Athara”, partito da Genova e diretto a Porto Torres, è dovuto tornare nel porto ligure a causa di un incendio. Stando alla prima ricostruzione, dovrebbe essere stato un camion frigo parcheggiato in stiva a prendere fuoco, mentre la nave era al largo della Corsica.



A quel punto, il traghetto ha girato la prua, tornando a Genova. Pronto il personale di bordo, che ha domato le fiamme. Pronto il successivo intervento dei Vigili del fuoco e dei militari della Capitaneria di porto.



Complessivamente otto i veicoli in fiamme, mentre una ventina sono rimasti danneggiati. A bordo erano presenti 172 passeggeri (riprotetti dalla Tirrenia) e quarantatre componenti dell'equipaggio. Nessuno ha riportato ferite o intossicazioni.