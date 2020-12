Red 22:04 Covid-19: coppia a spasso con marijuana dopo le 22 Ieri notte, i Carabinieri della Stazione di Thiesi hanno fermato e controllato una coppia a bordo di un autoveicolo che, dopo un´approfondita ispezione, è stata trovata in possesso di una bustina contenente pochi grammi di marijuana e una siringa



THIESI – Ieri notte (mercoledì), i Carabinieri della Stazione di Thiesi hanno fermato e controllato una coppia a bordo di un autoveicolo che, dopo un'approfondita ispezione, è stata trovata in possesso di una bustina contenente pochi grammi di marijuana e una siringa. I militari hanno appurato che i due circolavano senza valido motivo oltre le 22 e, presumibilmente, solo per consumare lo stupefacente. Per questo, i Carabinieri hanno elevato una sanzione amministrativa per la violazione delle norme in materia di contrasto alla diffusione da Covid-19 e a segnalarli quali assuntori alla Prefettura di Sassari.