Corsi di catalano per gli scouts algheresi La Plataforma per la llengua offre gratuitamente corsi di catalano standard con nozioni della varietà algherese ai ragazzi e ai capi dei gruppi scout Agesci Alghero 2 e Alghero 4, i due gruppi che aderiscono al "Projecte 4 vents"







Il primo è dare agli scouts la capacità di esprimersi correttamente in algherese, sia nella forma orale, sia in quella scritta. Obiettivo importante, perché va ad agire sulla fascia d’età nella quale, secondo le recenti ricerche, l’algherese è assente o presente in maniera molto ridotta. Attraverso la formazione ricevuta, gli scout potranno parlare in algherese durante le loro attività e potranno comunicare con i “colleghi” algheresi, catalani, valenziani e delle isole Baleari



