Red 20:04 Ruba alcolici nel market: arrestato 58enne In un supermercato di Santa Teresa Gallura, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per un uomo che ha rubato tre bottiglie di alcolici. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare in suo possesso dei coltelli a serramanico



SANTA TERESA GALLURA - Aveva fatto una bella spesa, per brindare durante le feste, senza però passare dalla cassa. In un supermercato di Santa Teresa Gallura, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per un 58enne che ha rubato tre bottiglie di alcolici.



La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare in suo possesso dei coltelli a serramanico. Per l’uomo, già noto alle Forze dell'ordine, sono scattate le manette ed è stato accompagnato in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.