Rubano guard-rail: intervengono i Carabinieri

19:07 Sassari: sequestrato mirto clandestino Il liquore, in vendita in un banco di un mercatino locale senza contrassegno di Stato, è risultato fabbricato clandestinamente, senza licenza di produzione dell’Ufficio delle Dogane, e il commerciante non è stato in grado di dimostrare la provenienza lecita della materia prima