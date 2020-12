Red 23:53 Si ribalta sulla strada per Putifigari: ferito Incidente poco prima delle 20 di oggi. Un uomo, alla guida di un fuoristrada, mentre percorreva la strada per Putifigari, subito dopo la diga del Cuga, per motivi non ancora chiariti ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi



ALGHERO – Incidente poco prima delle 20 di oggi (venerdì). Un uomo, alla guida di un fuoristrada, mentre percorreva la strada per Putifigari, subito dopo la diga del Cuga, per motivi non ancora chiariti ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. Lievi ferite per lui, soccorso dal personale medico del 118. Sul posto, anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco di Alghero, che hanno bonificato la zona.