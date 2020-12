Red 9:20 L´Unione del Coros chiude il 2020 L’assemblea, guidata dal presidente Carlo Sotgiu, si è riunita in presenza dopo diverso tempo, facendo la quadra su tutta una serie di progetti, proposte di delibere e atti importanti che necessitavano di essere condivisi e approvati







Sul fronte della raccolta differenziata è stato approvato con delibera n.30, il piano economico finanziario della gestione dei rifiuti che riguarda nove dei dodici Comuni dell’Unione. Il piano verrà poi trasmesso all'Autorità di regolazione per energia, reti, e ambiente per la successiva approvazione. Inoltre, l’assemblea ha preso atto dell’adesione del Comune di Codrongianos al servizio di consulenza fiscale e contabilità Iva, servizio già presente nell’Ente Coros, con deliberazione n.29. Durante la riunione, il presidente ha illustrato lo stato d’attuazione delle pratiche del dossier (fra cui il Piano di Protezione civile intercomunale, il più importante) e ha proposto una riorganizzazione della tecnostruttura dell’Unione per potenziare l’efficienza del funzionamento dell’apparato burocratico e creare nuove funzioni associate a beneficio dei Comuni. Commenti OSSI - Mercoledì pomeriggio, nella sede dell’Unione del Coros, a Ossi, si è tenuta l’ultima assemblea dei sindaci del 2020. Una riunione partecipata e in presenza iniziata con la presa d’atto dei nuovi componenti dell’assemblea e dell’insediamento dei sindaci neoeletti . Oltre ai confermati sindaci di Usini Antonio Brundu e di Ploaghe Carlo Sotgiu, la rappresentanza del Comune di Ittiri è stata affidata al consigliere comunale Cristiano Carassino, il delegato scelto dal sindaco Antonio Sau. Per il Comune di Ossi, torna nell’assemblea dell’Unione il sindaco Pasquale Lubinu, che in realtà è stato tra i promotori dell’Unione stessa, vedendoci lungo, già dal 2011, sul futuro del territorio del Coros.L’assemblea, guidata dal presidente Carlo Sotgiu, si è riunita in presenza dopo diverso tempo, facendo la quadra su tutta una serie di progetti, proposte di delibere e atti importanti che necessitavano di essere condivisi e approvati. Ne è un esempio la funzione associata del marketing territoriale, definitivamente approvata, che potrà diventare un valido strumento di promozione territoriale, complementare all’importante lavoro progettuale del Patto territoriale finanziato dalla regione in cui tantissime opere pubbliche riguardano proprio la valorizzazione dei beni monumentali archeologici e naturalistici dei comuni appartenenti all’Unione.Sul fronte della raccolta differenziata è stato approvato con delibera n.30, il piano economico finanziario della gestione dei rifiuti che riguarda nove dei dodici Comuni dell’Unione. Il piano verrà poi trasmesso all'Autorità di regolazione per energia, reti, e ambiente per la successiva approvazione. Inoltre, l’assemblea ha preso atto dell’adesione del Comune di Codrongianos al servizio di consulenza fiscale e contabilità Iva, servizio già presente nell’Ente Coros, con deliberazione n.29. Durante la riunione, il presidente ha illustrato lo stato d’attuazione delle pratiche del dossier (fra cui il Piano di Protezione civile intercomunale, il più importante) e ha proposto una riorganizzazione della tecnostruttura dell’Unione per potenziare l’efficienza del funzionamento dell’apparato burocratico e creare nuove funzioni associate a beneficio dei Comuni.