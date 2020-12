Red 21:11 Regione punta sull´Abbasanta-Buddusò.Olbia «Itinerario strategico della mobilità regionale», secondo l´assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia. Ieri mattina, assegnato alla Provincia di Sassari un finanziamento da 14,5milioni di euro per i lavori di completamento







Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia Commenti OLBIA - «L’impegno della Regione per portare a compimento le più importanti opere viarie sarde non può subire battute d’arresto, con la realizzazione dell’intero percorso che collega la direttrice Abbasanta–Buddusò-Olbia alla Strada statale 389 completiamo un altro itinerario strategico della mobilità regionale, segnando un altro punto a favore della viabilità sarda». Lo ha detto l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia commentando la convenzione presentata ieri mattina (venerdì) a Olbia, che assegna alla Provincia di Sassari il finanziamento di 14,5milioni di euro per i lavori di completamento.«La Regione oltre un anno fa ha approvato la programmazione delle risorse mancanti per portare a realizzazione l’intera opera. Con la firma della convenzione con la Provincia di Sassari per la realizzazione dell’infrastruttura viaria nel tratto ancora a progettare – prosegue Frongia - ci avviamo verso la completa realizzazione di un intervento strategico per il miglioramento della rete stradale dell’Isola».«L’itinerario oggetto della convenzione – conclude l’esponente della Giunta Solinas - rappresenta uno degli itinerari strategici della mobilità regionale, in grado di portare notevoli benefici sia dal punto di vista della lotta all’isolamento e dei collegamenti tra i territori e sia in termini di sviluppo turistico poiché in grado di valorizzare le bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche dei territori attraversati».Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia