Red 22:28 Interventi a Sa Segada: la borgata ringrazia Nei giorni scorsi, nella borgata, gli operai comunali e della società Alghero in House hanno effettuato alcuni interventi manutentivi e di decoro. Di conseguenza, il Comitato ritiene «doveroso ringraziarne gli autori





ALGHERO - Nei giorni scorsi, nella borgata di Sa Segadai, gli operai comunali e della società Alghero in House hanno effettuato alcuni interventi manutentivi e di decoro. Di conseguenza, il Comitato di borgata ritiene «doveroso ringraziarne gli autori».



«Ringraziamo l'assessore alle Manutenzioni dottor Peru e la responsabile di Alghero in House dottoressa Sara Ceccotti - dichiara il presidente Antonio Zidda -per la disponibilità dimostrata e la celerità dell'intervento. Gli operai comunali del Settore Manutenzion,i insieme agli operai di Alghero in House, impegnati per diversi giorni presso la nostra borgata, per la precisione con cui hanno svolto i lavori. Infine, vogliamo ringraziare il consigliere comunale Mimmo Pirisi per le continue e costanti segnalazioni della situazione nelle borgate cittadine». Commenti ALGHERO - Nei giorni scorsi, nella borgata di Sa Segadai, gli operai comunali e della società Alghero in House hanno effettuato alcuni interventi manutentivi e di decoro. Di conseguenza, il Comitato di borgata ritiene «doveroso ringraziarne gli autori».«Ringraziamo l'assessore alle Manutenzioni dottor Peru e la responsabile di Alghero in House dottoressa Sara Ceccotti - dichiara il presidente Antonio Zidda -per la disponibilità dimostrata e la celerità dell'intervento. Gli operai comunali del Settore Manutenzion,i insieme agli operai di Alghero in House, impegnati per diversi giorni presso la nostra borgata, per la precisione con cui hanno svolto i lavori. Infine, vogliamo ringraziare il consigliere comunale Mimmo Pirisi per le continue e costanti segnalazioni della situazione nelle borgate cittadine».