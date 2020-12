Red 13:11 Melissa Satta-Boateng, è finita Con una foto e questo messaggio, arricchito da un cuore blu e affidato al proprio profilo Instagram, la showgirl ha annunciato la fine del suo matrimonio con il calciatore



CAGLIARI - «Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi nove anni... e per il regalo più bello... Maddox».



Con una foto e questo messaggio, arricchito da un cuore blu e affidato al proprio profilo Instagram, Melissa Satta ha annunciato la fine del suo matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng. Un matrimonio che già aveva avuto una precedente pausa, ma che ora, in un periodo particolare per tutti, ha trovato il suo capolinea.



Satta, showgirl, modella ed ex velina, nata a Boston da genitori sardi, si concentrerà ora sulla sua carriera, mentre il calciatore cercherà di trovare la strada per trascinare il suo Monza in serie A. Sempre, comunque uniti nell'amore per loro figlio, il frutto più bello di un amore da copertina.



Nella foto (da Instagram: Melissa Satta e Kevin Prince Boateng