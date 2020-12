Morto nella notte l´assessore regionale Roberto Frongia

21/12/2020 Covid: è allarme assembramenti a Sassari 122 sanzioni in un solo fine settimana a privati, oltre a un circolo aperto, un supermercato e un bar che non rispettavano la normativa anti-Covid. E´ il bilancio dell’attività di controllo della Polizia locale in borghese sul rispetto delle norme per il contrasto al diffondersi del Coronavirus