Il rettore Mariotti in visita al sindaco Campus

SASSARI - Un impegno congiunto per uno sviluppo della città e del suo centro storico, che può avvenire soltanto con la collaborazione forte tra il Comune e l'Università degli studi di Sassari. Il sindaco Nanni Campus e il rettore Gavino Mariotti hanno affrontato anche questo tema durante l'incontro istituzionale che si è tenuto questa mattina (mercoledì) a Palazzo Ducale. Durante la visita, a cui ha partecipato anche il prorettore vicario dell'Ateneo sassarese Andrea Piana, c'è stato il tradizionale scambio di doni (un libro sulla storia dell'Ateneo e uno sui Candelieri) ed è stata anche l'occasione per farsi gli auguri, a nome delle Istituzioni che rappresentano, per un sereno Natale e un migliore anno nuovo. Nella foto: un momento dell'incontro