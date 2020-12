Red 15:27 Un Presepe per Eleonora d´Arborea Il presepe diventa particolarmente suggestivo di sera, perché si illumina. Una fotocellula fa accendere le luci al passaggio delle persone, catturandone l’attenzione. Tutta la via è stata curata con nuove fioriture e addobbi natalizi







Il presepe diventa particolarmente suggestivo di sera, perché si illumina. Una fotocellula fa accendere le luci al passaggio delle persone, catturandone l’attenzione. Tutta la via è stata curata con nuove fioriture e addobbi natalizi. All’inizio della via, campeggia un Babbo Natale realizzato con un barattolo di latta, mentre un dissuasore di sosta è diventato il sacco con i doni. E’ particolarmente apprezzato dai bambini che, accompagnati dai genitori, accorrono meravigliati da questo inaspettato concretizzarsi di un personaggio tanto amato nell’immaginario di grandi e piccini. Insomma, l’impegno dei residenti sono segni concreti di cittadinanza attiva per contribuire a trasformare Via Eleonora d’Arborea in una strada un po’ più bella e degna dell’importante nome che porta. Commenti ALGHERO - A dispetto del nome importante della giudicessa che dà il nome alla strada di Alghero, Via Eleonora Arborea, a pochi passi dal porto, versa in una situazione non esaltante: edifici diroccati, marciapiede dissestato e strada piena di buche mal rattoppate. Eppure, i residenti e un commerciante, da tempo, si mobilitano per renderla più bella con iniziative di “Cittadinanza attiva”, rivolgendo proposte concrete alle Istituzioni. Proposte che non sono rimaste inascoltate. Già nel 2017, l’Assessorato comunale ai Lavori pubblici ha accolto le proposte dei residenti che hanno chiesto una riqualificazione generale iniziando con la sistemazione dei marciapiede e il posizionamento di fioriere per impedire il parcheggio abusivo delle auto.I residenti, da allora, fanno parte del gruppo di cittadinanza attiva; mettono a dimora le piante nelle fioriere, tagliano l’erba dal ciglio stradale e si prendono cura della via. Sempre nell’ambito delle attività, in questo periodo di festa, nella via vengono realizzati degli addobbi natalizi. In questi giorni che precedono il Natale, nel corso dei quali la città viene addobbata a festa, grazie all’impegno dei residenti e l’ingegno di un commerciante della via, Franco Torturu, è stato allestito un piccolo presepe in un muro sbrecciato che funge da perfetta capanna per accogliere la Sacra Famiglia di Betlemme. Il presepe è costituito dalle statuette tradizionali della vergine Maria, di San Giuseppe, del giaciglio per il bambino, del bue e dell’asinello; non mancano alcune pecorelle e i pastori. Una statuetta rappresenta un fabbro, a ricordo dell’artigiano che nella via svolgeva, sino a qualche decennio fa, la propria attività.Il presepe diventa particolarmente suggestivo di sera, perché si illumina. Una fotocellula fa accendere le luci al passaggio delle persone, catturandone l’attenzione. Tutta la via è stata curata con nuove fioriture e addobbi natalizi. All’inizio della via, campeggia un Babbo Natale realizzato con un barattolo di latta, mentre un dissuasore di sosta è diventato il sacco con i doni. E’ particolarmente apprezzato dai bambini che, accompagnati dai genitori, accorrono meravigliati da questo inaspettato concretizzarsi di un personaggio tanto amato nell’immaginario di grandi e piccini. Insomma, l’impegno dei residenti sono segni concreti di cittadinanza attiva per contribuire a trasformare Via Eleonora d’Arborea in una strada un po’ più bella e degna dell’importante nome che porta.