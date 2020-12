Red 20:26 «Istituire tavolo tecnico sulla disabilità» L’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla disabilità è la richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu







Nella foto: il consigliere regionale Carla Cuccu Commenti CAGLIARI - L’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla disabilità è la richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. «Purtroppo, devo constatare che l’attuale emergenza sanitaria per il Coronavirus – ha dichiarato la segretaria della Commissione Sanità e Politiche sociali – ha fatto riemergere vecchie criticità legate proprio alle persone diversamente abili. Tra queste la scarsa o l’assenza di assistenza domiciliare».L’obiettivo del tavolo tecnico è quello di risolvere le problematiche legate alla disabilità. «Soprattutto in questo particolare momento storico – ha concluso Cuccu – è importante non dimenticarsi di chi soffre per la disabilità e anche dei suoi familiari, completamente abbandonati a se stessi».Nella foto: il consigliere regionale Carla Cuccu