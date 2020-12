Cor 12:44 Cade la neve nell´Isola, ghiaccio sulla 131 Cade la neve anche a basse quote nel centro Sardegna. Imbiancate strade e terreni agricoli, non si segnalano particolari disagi. Previste gelate nelle notti tra sabato, domenica e lunedì







Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature resteranno intorno ai 2 gradi nei paesi al di sopra dei 600 metri per tutta la giornata di domenica. Nella notte tra ci saranno gelate nelle zone di montagna e nei fondovalle, e anche nelle pianure interne dell'Isola.



Da lunedì invece le temperature dovrebbero risalire sensibilmente. Anche le campagne di Bonorva sono state ricoperte da un manto imbiancato così come a Pattada, nella zona di Monte Lerno. La neve si è posata sui terreni agricoli ma non si sono registrati per il momento particolari disagi per gli allevatori. Commenti MACOMER - Cade la neve anche a basse quote in Sardegna. Fiocchi abbondanti sono caduti nella zona di Desulo e Fonni ma anche a Belvì, Gavoi, Ollolai e Villagrande Strisaili. Neve anche nei dintorni di Macomer: qualche problema si segnala soltanto sulla 131, dove nelle prime ore della mattina e durante la notte nella zona di Campeda il ghiaccio ha interessato le principali arterie viarie.