Red 14:42 Anti-Covid: controlli in Gallura Controlli nella zona da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Sassari, soprattutto per controllare il regolare rispetto della normativa del cosiddetto “Decreto Natale”



TEMPIO PAUSANIA – Venerdì e sabato, i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, nell’ambito di servizi coordinati disposti dal Comando provinciale di Sassari, hanno setacciato le strade della zona. Ottantotto le persone identificate e diciotto le sanzioni irrogate per il mancato rispetto della normativa del cosiddetto “Decreto Natale” per il contenimento del contagio dal Covid-19. La maggior parte dei sanzionati si sono recati al Monte Limbara con la prima nevicata, senza giustificato motivo. Inoltre, per le strade di Tempio, è stato controllato un uomo, già noto alle Forze dell’ordine, ritrovato in possesso di 12,5grammi di marijuana, suddivisa in sei dosi. Lo stesso è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente e sanzionato per violazione alla normativa per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.



Ieri (domenica), a La Maddalena, i militari della locale Stazione hanno denunciato un isolano perché trovato in possesso di una mazzetta, che portava con sé senza alcuna valida giustificazione. Ovviamente, è stato anche sanzionato per la violazione della “Zona rossa”.



Contravvenzioni anche due automobilisti di Olbia fermati alla guida dei propri veicoli in spregio delle misure anti-Covid. All’accertamento etilometrico sono risultati anche positivi e per questo denunciati per guida in stato di ebbrezza.