Red 19:25 In Zona rossa con la marijuana: denunciati in tre A Porto Torres, tre giovani sono stati fermati a bordo delle rispettive autovetture e sono state elevate contravvenzioni per il mancato rispetto della “Zona rossa” e segnalati amministrativamente come assuntori di sostanze stupefacenti



PORTO TORRES – A Porto Torres, tre giovani sono stati fermati a bordo delle rispettive autovetture e sono state elevate contravvenzioni per il mancato rispetto della “Zona rossa”. Ma non è finita qui, perchè, dopo le perquisizioni, tutti e tre sono stati trovati in possesso di marijuana e, per questo, sono stati segnalati amministrativamente come assuntori di sostanze stupefacenti.