Frontale a Villasalto: in due in ospedale

VILLASALTO – Questa mattina (giovedì), la Strada statale 387, nel territorio comunale di Villasalto, è stata teatro di un incidente stradale. All'altezza del bivio per la località S'acqua callenti, una Fiat Strada e una Hyundai Tucson hanno avuto un violento frontale.



Ad avere la peggio, il 31enne conducente della Fiat che, ferito gravemente, è stato trasportato con l'Elisoccorso all'Ospedale “Brotzu” di Cagliari. Ferite più lievi per il 47enne conducente della Hyundai, che è stato soccorso dal personale medico del 118.



Ancora non chiarite le cause che hanno portato al frontale, con la Strada che andava in direzione San Vito e la Tucson in direzione opposta. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona.