Borgate a Pais: subito i fondi per la bonifica «Il tempo dei sopralluoghi e delle riunioni è terminato, ora è il momento di agire senza scuse o rimpalli di responsabilità, con lungimiranza, affinchè tutto il territorio sia messo in sicurezza»



Commenti ALGHERO - «Chiediamo al presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, On. Michele Pais, unico rappresentante algherese a Cagliari, di far stanziare immediatamente fondi regionali a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra affinchè possa iniziare l'opera di manutenzione dei canali della Bonifica Storica di Alghero. E' necessario inoltre un piano ventennale con fondi annuali certi e non un intervento spot per far fronte a questa fase emergenziale. Il tempo dei sopralluoghi e delle riunioni è terminato, ora è il momento di agire senza scuse o rimpalli di responsabilità, con lungimiranza, affinchè tutto il territorio sia messo in sicurezza». Lo scrivono in una nota Tonina Desogos, Presidente Comitato di Borgata di Maristella, Antonio Zidda, Presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Giuseppina Congiu - ex Presidente Comitato di Borgata di Guardia Grande - Corea.