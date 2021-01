Red 12:47 Padria: 58enne denunciato per truffa Ieri, i Carabinieri della locale Stazione di Padria hanno denunciato in stato di libertà un catanese, già noto alle Forze dell´ordine, perchè è emerso essere l’intestatario del conto corrente sul quale sono stati accreditati 270euro per l’acquisto di un iPhone mai consegnato alla querelante



PADRIA – Ieri (lunedì), i Carabinieri della Stazione di Padria, dopo le indagini scattate in seguito a una querela presentata nel febbraio 2019, hanno denunciato in stato di libertà un 58enne catanese, già noto alle Forze dell'ordine, perchè è emerso essere l’intestatario del conto corrente sul quale sono stati accreditati 270euro per l’acquisto di un iPhone mai consegnato alla querelante.