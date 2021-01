San Sperate: in due rubano in un market

4/1/2021 Operazione Antifrode: sequestri ad Alghero Sequestrati in un negozio 300 articoli elettrici privi di marcatura “Ce” o con marcatura non conforme; 350 mascherine FFp2 e chirurgiche prive del certificato di conformità; 20mila filtri per tabacchi privi della necessaria autorizzazione per la detenzione e la vendita