Serie A: lunch match per il Cagliari







Nella foto: Marco Sau, ex di turn Commenti CAGLIARI – Dimenticare Napoli e partire verso zone di classifica più tranquille. A tre giorni dal 4-1 subito al San Paolo, il Cagliari scenderà nuovamente in campo contro il Benevento domani, mercoledì 6 gennaio, alle 12.30, nel match in programma sul manto erboso della Sardegna Arena e valido per la 16esima giornata del campionato di serie A.Mister Eusebio Di Francesco saluta l'arrivo di Radja Nainggolan, ma deve fare a meno dello squalificato Lykogiannis e degli infortunati Ciocci, Faragò, Godin, Klavan, Luvumbo, Ounas e Rog. Dovrebbe quindi schierare Cragno tra i pali, Ceppitelli e Walukiewicz coppia centrale, con Zappa a destra e Tripaldelli a sinistra; a centrocampo Nainggolan (favorito su Oliva) e Marin, con Nandez, Joao Pedro e Sottil a sostegno di Simeone. In panchina, i portieri Aresti e Vicario; i difensori Pinna, Caligara, Tramoni e Pisacane; i centrocampisti Boccia, Pajac e Pereiro; gli attaccanti Pavoletti e Cerri.Pippo Inzaghi arriva nell'Isola senza Caldirola, Iago Falque, Letizia, Moncini, l'ex rossoblu Tello e Viola. Giallorossi con Montipò in porta; difesa a quattro con, da destra, Tuia, Glik, Barba e Improta (preferito a Foulon); a centrocampo, Schiattarella tra Hetemaj e Ionita; Insigne (o l'ex cagliaritano Sau) e Caprari a sostegno di Lapadula. In panchina anche i portieri Manfredini, Lucatelli e Gori; i difensori Maggio e Pastina; i centrocampisti Basit, Del Pinto, Dabo e Masella; l'attaccante Di Serio.Dirigerà l'incontro il signor Eugenio Abbattista di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Davide Miele di Torino. Il quarto uomo sarà Federico La Penna della sezione di Roma , mentre al. Var ci saranno Gianpaolo Calvarese di Teramo e Damiano Di Iorio di Vico.Nella foto: Marco Sau, ex di turn