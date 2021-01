Red 17:21 Cagliari: regole per la differenziata “Secco: come conferire meglio”: in un breve elenco sono evidenziati i materiali che possono essere inseriti nel mastello del secco nel territorio comunale cagliaritano







Queste poche regole aiuteranno i cittadini a differenziare meglio le diverse frazioni e a evitare che ci siano errori. Per esempio, il cartone della pizza, ripulito dai residui di cibo, va nella carta (mastello giallo). Altri esempi: lampadine, tubi al neon e ceramiche vanno nel secco indifferenziato.



