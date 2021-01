Red 11:03 Anagrafe Alghero: modalità di accesso Ecco come si può accedere ai servizi dell´Ufficio Anagrafe del Comune di Alghero, sia on-line, sia per appuntamento, in osservanza alle misure a contrasto al Covid-19







Le istanze relative all’acquisizione di nuove residenze (da altro Comune o estero), cambi di abitazione (all’interno dello stesso Comune) e variazione anagrafiche, oltre che su appuntamento, possono essere presentate direttamente tramite procedura telematica utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune inviandola una e-mail ad anagrafe@pec.comune.alghero.ss.it o via posta ordinaria all’indirizzo Ufficio Anagrafe-Via Catalogna 52/58, 07041-Alghero. Commenti ALGHERO - In osservanza alle misure di contrasto al Covid-19 contenute nei Dpcm, i cittadini algheresi possono accedere all’Ufficio Anagrafe tramite appuntamento on-line, tramite appuntamento telefonico o, senza prenotazione, in base al numero di prenotazioni. La prima opzione, è possibile inviando la richiesta alla Pec istituzionaleanagrafe@pec.comune.alghero.ss.it, specificando la tipologia di servizio richiesto (autenticazione di firme e copie, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, passaggi di proprietà, legalizzazione di foto, certificati storici, certificati di stato civile e certificati anagrafici di residenza, stato di famiglia, stato libero, iscrizione Aire, ecc.).e un recapito telefonico.Possibile prenotarsi telefonicamente, dalle 12 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 17, ai numeri 079/9978905, 079/9978904 o 079/9978901 (quest’ultimo, per le carte d’identità). Senza alcuna prenotazione: in tal caso, l’accesso all’Ufficio non è garantito, in quanto dipende dal numero di prenotazioni dei due punti precedenti.Le istanze relative all’acquisizione di nuove residenze (da altro Comune o estero), cambi di abitazione (all’interno dello stesso Comune) e variazione anagrafiche, oltre che su appuntamento, possono essere presentate direttamente tramite procedura telematica utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune inviandola una e-mail ad anagrafe@pec.comune.alghero.ss.it o via posta ordinaria all’indirizzo Ufficio Anagrafe-Via Catalogna 52/58, 07041-Alghero.